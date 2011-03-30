Туристов эвакуируют из Таиланда на военных суднах (ВИДЕО)

Около 600 россиян находятся в заложниках стихии, разыгравшейся на острове Самуи в Таиланде. Несколько дней идут ливневые дожди. Для эвакуации туристов на остров прибыли военные корабли.

Авиасообщение с Самуи прервано, затоплены взлетные полосы. Уровень воды на пляжах уже достигает полутора метров. В некоторых районах острова полностью отключена электроэнергия. Правительство направляет в регионы, охваченные наводнением, бригады спасателей и оборудование для откачки воды, сообщает НТВ.

Ранее "Аргументы недели" сообщали, что местные власти не открывают аэропорт и паромное сообщение, опасаясь катастроф. В Ростуризме уверяют, что россиянам ничто не угрожает: сейчас они все размещены в отелях. Погода в Таиланде в ближайшие три дня не изменится.