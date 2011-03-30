Шестьсот российских туристов не могут покинуть таиландский курорт Самуи

Российские туристы застряли в таиландском городе Самуи: из-за дождей и шторма не летают самолеты. Сейчас их разместили в гостиницах. Они ожидают вылетов на родину.



Не менее 600 российских туристов не могут покинуть таиландский курорт Самуи из-за непогоды. Несколько дней там не прекращаются проливные дожди, на море сильный шторм. Местные власти не открывают аэропорт и паромное сообщение, опасаясь катастроф. В Ростуризме уверяют, что россиянам ничто не угрожает: сейчас они все размещены в отелях. Погода в Таиланде в ближайшие три дня не изменится.