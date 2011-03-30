Барак Обама выразил соболезнование близким актера Джеки Чана
30 марта 2011, 08:09 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Барак Обама, узнав из СМИ о скоропостижной смерти известного актера Джеки Чана, выразил соболезнование его родственникам и близким.
Накануне в американских СМИ просочилась "утка" о смерти актера от сердечного приступа в ночь с 28 на 29 марта. Скоро выяснилось, что он жив и здоров. Однако президент США Барак Обама поспешил высказать соболезнования близким о его утрате.
В настоящее время Джеки Чан готовится к концерту, организованному в помощь жертвам землетрясения в Японии, которое состоится 1 апреля.