На пресс-конференции в Токио представитель национального Агентства по атомной и промышленной безопасности сообщил, что содержание радиации в море вблизи АЭС "Фукусима-1" превысило норму в 3355 раз.

Представитель сослался на сделанные 29 марта замеры у выходных фильтров на южной стороне станции, через которые морская вода в нормальном режиме поступает в турбинные залы реакторов. В понедельник сообщалось, что уровень радиации в море превысило норму в 1, 15 тысяч раз.