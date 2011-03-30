6 апреля в Италии начнется скандальный судебный процесс, в котором в качестве обвиняемого предстанет премьер-министр Сильвио Берлускони. Свидетелем защиты приглашен голливудский актер Джордж Клуни.

Берлускони пригласил знаменитого актера в качестве свидетеля защиты. Напомним, что Берлускони обвиняют в том, что он занимался сексом со "значительным числом" проституток на вечеринках на своей частной вилле. К процессу был найден список гостей одной из них. Там значился, в том числе, и Джордж Клуни, а также известные итальянские телеведущие, актеры, журналисты и политики.

Берлускони отрицает, что когда-либо платил за секс. Его вечеринки были "дружескими" ужинами.

Кстати, среди свидетелей по делу числятся четыре министра правительства, включая министра иностранных дел Франко Фраттини.