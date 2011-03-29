Расмуссен: Операция в Ливии проводится для защиты людей

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен по завершении Международной конференции по ситуации в Ливии во вторник заявил, что военная операция проводится с целью защиты населения этой страны. По словам Генсека альянса, НАТО в Ливии, чтобы защищать людей, а не вооружать их.

Министр иностранных дел Франции Ален Жюппе заявил, что Франция готова обсуждать с партнерами по международной коалиции вопрос о поставках оружия ливийской оппозиции. "Это не предусмотрено резолюцией ООН, которую поддержала Франция, однако мы готовы обсудить с нашими партнерами вопрос о поставках оружия", - сказал глава французского МИДа.

В Лондоне прошла международная конференция по ситуации в Ливии. В ней приняли участие представители более 40 стран и международных организаций: генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, генсек Организации Исламская конференция Экмеледдин Ихсаноглу, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, главы МИД стран ЕС и НАТО, Ближнего Востока и Северной Африки.



По итогам конференции создана Контактная группа по Ливии, которая призвана осуществлять политическую координацию международных действий в стране в тесном сотрудничестве с ООН, Африканским Союзом, Лигой арабских государств, Организацией Исламская Конференция и Европейским Союзом.



Участники конференции приняли решение продолжать операцию в Ливии до полного выполнения ливийским лидером Муамаром Каддафи резолюции Совбеза ООН в части прекращения огня, насилия и любых нападений на гражданское население. Также принято решение о том, что Катар станет посредником в торговле ливийской нефтью. Катар согласился выступить посредником в рамках международных законов, чтобы вырученные от продажи деньги шли на поддержку повстанцев в Ливии. Представители ливийской оппозиции озвучили свою политическую программу, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и дающую возможность проведения иностранной военной операции против сил Каддафи. В начавшейся 19 марта операции "Одиссея Рассвет", участвуют Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания.