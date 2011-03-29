На международной конференции в Лондоне ужесточили санкции против режима Каддафи

В Лондоне участники международной конференции по Ливии договорились об ужесточении санкций против сторонников Муамара Каддафи, об этом сообщается в итоговом коммюнике конференции.



В документе международной встречи говорится: "Мы договорились добиваться в рамках ООН и местных организаций дополнительных санкций против отдельных людей и структур, связанных с режимом Каддафи".



Участники конференции заявили, что действия Каддафи и его окружения не останутся безнаказанными, передает РИА Новости.



Напомним, сегодня на конференцию в Лондон приехали главы внешнеполитических ведомств 40 стран, а также руководители ООН, НАТО, представители ЕС, организации "Исламская конференция" и Лиги арабских государств.



Официально в Лондоне настаивают на том, что Каддафи должен предстать перед судом. А в руководстве НАТО при этом заявили, что судьбу нынешнего руководства Ливии должны решать граждане этой страны.