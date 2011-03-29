Фидель Кастро, лидер кубинской революции, назвал военную операцию сил международной коалиции против ливийского лидера Муамара Каддафи "фашистской войной".



В своей статье "Размышления Фиделя" Фидель Кастро пишет : "Даже руководители фашистов в Германии и Италии не вели себя так бесстыдно во время гражданской войны в Испании в 1936 году", сообщают гаванские СМИ. По мнению Фиделя Кастро, еще ни одна страна в мире никогда ранее не становилась жертвой такого жестокого нападения со стороны ВВС международной коалиции.



В статье лидера кубинской революции далее говорится: "Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией, ничего подобного не происходило 75 лет назад, когда нацисты напали на объекты в Испании",

"если Каддафи уважает традиции своего народа и решит сражаться, как обещал, до последнего вздоха вместе с ливийцами, отражающими ужасные бомбардировки, то он утопит в бесчестье НАТО и ее преступные проекты", передает Интерфакс.