В Японии потеряли президента японской компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO Масатака Симицу, который не появлялся у себя дома в Токио более двух недель, сообщает газета Washington Post.



СМИ Японии распространяют разноречивые слухи о месте нахождения 66-летнего Матасака Симицу. Одни сообщают, что он покинул страну, по другим данным, что попал в госпиталь, и даже такие, что совершил самоубийство.



Однако, представители компании заявили, что Матасака Симицу заболел, так как все время после произошедшего землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" работал с повышенной нагрузкой, поэтому в последнее время не появлялся на публике. Также в компании добавили, что в настоящее время Матасака Симицу выздоровел и уже вернулся к работе, он управляет аварийной ситуацией на АЭС из штаб-квартиры TEPCO.