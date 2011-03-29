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В Японии потеряли главу компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Масатака Симицу

29 марта 2011, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии потеряли главу компании-оператора АЭС "Фукусима-1" Масатака Симицу

В Японии потеряли президента японской компании-оператора аварийной АЭС "Фукусима-1" TEPCO Масатака Симицу, который не появлялся у себя дома в Токио более двух недель, сообщает газета Washington Post.

СМИ Японии распространяют разноречивые слухи о месте нахождения 66-летнего Матасака Симицу. Одни сообщают, что он покинул страну, по другим данным, что попал в госпиталь, и даже такие, что совершил самоубийство.

Однако, представители компании заявили, что Матасака Симицу заболел, так как все время после произошедшего землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" работал с повышенной нагрузкой, поэтому в последнее время не появлялся на публике. Также в компании добавили, что в настоящее время Матасака Симицу выздоровел и уже вернулся к работе, он управляет аварийной ситуацией на АЭС из штаб-квартиры TEPCO.

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Киркоров высказался о скандале с Биланом в Самаре

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В Геленджике горит центральный рынок, пламя может перекинуться на соседние дома

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Пропавшего в Магаданской области школьника нашли под кроватью в его квартире

Пропавшего в Магаданской области школьника нашли под кроватью в его квартире

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Потолок обрушился в детсаду в Чите

Потолок обрушился в детсаду в Чите

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Канадский подросток помог раскрыть дело об исчезнувшей в 1992 году женщине

Канадский подросток помог раскрыть дело об исчезнувшей в 1992 году женщине

Подросток из канадского города Ревелсток помог полиции раскрыть дело о пропавшей 27 лет назад женщине. Школьник во время отдыха на озере случайно нашел автомобиль, принадлежавший исчезнувшей канадке.

//Новости МирТесен

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Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Цена нефти марки Brent впервые с 1 августа поднялась выше $63

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой впервые с 1 августа поднялась выше $63. По данным торгов лондонской биржи ICE, отметки в $63,12 за баррель цена на нефть достигла в 04:09.

//Здоровье

Головокружение и учащение пульса при подъеме с кровати могут говорить о серьезной болезни

Головокружение и учащение пульса при подъеме с кровати могут говорить о серьезной болезни

Ученые предупреждают, что головокружение, слабость, тошнота и учащение пульса при смене положения из горизонтального в вертикальное могут свидетельствовать о серьезном аутоиммунном заболевании.

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Порошенко сегодня не явится на допрос

Порошенко сегодня не явится на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, не явится на допрос в Государственное бюро расследований. Согласно последним данным, политик не сможет прийти из-за работы в Верховной раде.

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Телеведущая Ирина Муромцева отказалась раскрывать изменения в личной жизни

Телеведущая Ирина Муромцева отказалась раскрывать изменения в личной жизни

Телеведущая Ирина Муромцева отказалась комментировать появившиеся в СМИ новости об изменениях в ее личной жизни. Ирина Муромцева с продюсером Максмом Волковым воспитывает шестилетнюю дочь.

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СМИ: герцогиня Меган покупает роскошный дом с бассейном в Калифорнии

СМИ: герцогиня Меган покупает роскошный дом с бассейном в Калифорнии

Герцогиня Сассекская Меган в скором времени приобретет роскошный особняк с бассейном в Калифонии. Соответствующие данные на днях предоставили осведомленные сотрудники средств массовой информации.

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Омбудсмен Людмила Денисова: Киев намерен вернуть еще 113 украинцев

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Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о планах Киева вернуть еще 113 украинцев, находящихся в заключении на территории России.

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Роботы могут "лишить" работы миллионы россиян

Эксперты заявили, что роботы могут "лишить" работы почти половину россиян уже в ближайшие года. Из-за цифровизации и автоматизации к 2030 году могут остаться без работы 20,1 миллиона человек.

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В школьной столовой в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги

В школьной столовой в Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги

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Рейс "Победы" был задержан в Красноярске из-за технической неисправности

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" был задержан в аэропорту Красноярска. Согласно последней информации, на воздушном судне была обнаружена техническая неисправность.

//Авторы АН

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