В Японии объявлен наивысший уровень тревоги - Наото Кан

Премьер-министр Японии Наото Кан заявил сегодня, что из-за аварии на АЭС "Фукусима-1" в стране объявлен наивысший уровень тревоги, сообщает Associated Press.



По словам японского премьера, катастрофа была непредсказуема, а в связи с ростом уровня радиационного фона и невозможностью проведения работ на АЭС, стабилизировать ситуацию на станции не удастся.



Наото Кан заявил далее, что несмотря на объявленную тревогу, государство "максимально мобилизовалось" для борьбы с последствиями, он сказал: "Это землетрясение, последовавшее за ним цунами и авария на АЭС стали для нас крупнейшей за последние десятилетия катастрофой, крупнейшей катастрофой со времен Второй мировой войны".