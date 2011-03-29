Новое землетрясение произошло сегодня в Японии

В Японии сегодня к востоку от японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1" произошло новое землетрясение магнитудой 6,4, об этом передает японский телеканал NHK.



Японская метеорологическая служба сообщила, что подземные толчки были зафиксированы в 19.54 по местному времени (14.54 мск). Об угрозе возникновения цунами служба не предупреждала.



Напомним, 11 марта в Японии произошло мощное разрушительное землетрясение магнитудой 9,0, которое вызвало цунами высотой до десяти метров. По последним уточненным данным, число жертв природной катастрофы превысило 11 тысяч человек, пропали без вести - более 17 тысяч человек.