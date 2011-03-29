Польские представители в апреле поедут в Катынь наземным транспортом

Делегация из Польши, в которую войдут высокопоставленные чиновники, предполагает прилететь в Брянск 9 апреля. Из Брянска представители Польши отправятся наземным транспортом в Смоленск на поминальные мероприятия в годовщину трагической авиакатастрофы самолета Леха Качиньского.

Кроме того, высокопоставленные представители Польши примут участие в мероприятиях, посвященных 71-й годовщине катынской трагедии.





