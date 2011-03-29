Во вторник правительство Сирии уйдет в отставку

Агентство Франс Пресс сообщает, что правительство Сирии во вторник уйдет в отставку в полном составе: по данным агентства, новый кабинет министров предполагается сформировать в течение суток.



Ожидается, что президент страны Башар Асад в ближайшие два дня объявит о "важных решениях", принятых руководством страны под давлением акций оппозиции.



О принятии экстренного плана политических преобразований сирийское руководство объявило в прошлый четверг, спустя неделю после начала волнений в городе Дераа, расположенном на границе с Иорданией.