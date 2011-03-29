В Японии правительством установлен максимальный уровень тревоги

Во вторник правительство Японии повысило уровень тревоги в стране до максимального, заявил премьер-министр Японии Наото Кан: Наото Кан сказал, что ситуация на АЭС "Фукусима" остается непредсказуемой.



"Ситуация очень тяжелая, - заявил в свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Юкио Эдано - Мы предпринимаем все меры, чтобы остановить поломку. Мы должны не допустить перегрева урановых стрежней".

Работа АЭС "Фукусима-1" вышла из-под контроля после землетрясения и цунами, произошедших 11 марта.