"Человек-паук" из Франции альпинист Ален Робер уже покорил более 70 высотных зданий по всему миру, включая Empire State Building в Нью-Йорке, башню Petronas в Малайзии и небоскребе Willis Tower в Чикаго, в ночь на вторник Робер осуществил очередное восхождение - взобрался на небоскреб "Бурдж Халифа" в Дубае.



Прежде чем начать восхождение на 828-метровый небоскреб, Ален Роббер заявил журналистам, что подъем, по его подсчетам, займет шесть-семь часов.