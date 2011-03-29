Голая американка застряла в ущелье по пути на дикий пляж – пришлось ее спасать

27-летняя нудистка в США попала в конфузную ситуацию – она застряла, будучи совсем без одежды, в ущелье по пути на один из самых больших «диких» пляжей США Black's Beach – и извлекать ее оттуда пришлось спасателям.



Отчаянная девушка по имени Кейт решила пробраться к пляжу через опасный, запрещенный для туристов перевал длиной в 137 метров «налегке», раздевшись догола уже в машине. На полпути, к своему ужасу, она обнаружила, что попала в каменную западню.



«Я не могла ни спуститься, ни подняться. Минут двадцать я безуспешно пыталась выкарабкаться из ловушки, но все мои попытки оказались тщетны», - рассказала Кейт.



С пляжа зовущую на помощь обнаженную брюнетку заприметил мужчина, который и вызвал спасательные службы. Отделавшаяся легкими царапинами, она оштрафована за несоблюдение правил безопасности. А спасательные работы ей оплачивать не пришлось.



