За сутки в Японии произошло 14 землетрясений

Четырнадцать землетрясений магнитудой от 4,5 до 6,1 произошли за минувшие сутки на северо-востоке Японии. Эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах от провинции Фукусима.



Самое сильное землетрясение, магнитуда которого изначально составляла 6,5, но затем была пересмотрена до 6,1, произошло около 07.23 по местному времени (02.23 мск), сообщает сайт Геологической службы США (USGS). Очаг подземных толчков залегал на глубине 5,9 километра.