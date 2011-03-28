В Ливии начались перебои с бензином

В Ливии начались перебои с топливомиз-за морской блокады со стороны западной коалиции. "Ливийские граждане испытывают проблемы с заправкой автомобилей", - сказал источник агентству Джана.



По данным СМИ, в разных районах страны на заправочных станциях наблюдаются очереди за бензином, сообщает РИА "Новости".



Ливия является экспортером нефти и располагает собственным нефтеперерабатывающим заводом, однако зависит от иностранных поставок нефтепродуктов.