МАГАТЭ собирает конференцию по мерам безопасности на АЭС во всем мире

Конференцию по мерам безопасности на АЭС во всем мире намерен провести генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амено.



Предположительно, на конференцию будут приглашены представители правительств 151 страны-участницы МАГАТЭ, состоится она в конце июня, сообщило в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.



По словам Юкия Амено, необходимость в проведении такой встречи возникла после крупной аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии, где после произошедшего 11 марта катастрофического землетрясения на станции вышла из строя система охлаждения. В результате аварии на АЭС были обнаружены радиоактивные элементы - изотопы йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания. А в понедельник сообщили об обнаружении плутония. Юкия Амено сообщил, что эта тема на конференции будет центральной.



Участники встречи дадут оценку случившегося на японской АЭС и разработают ответные меры международного сообщества, если в будущем случатся подобные инциденты.





