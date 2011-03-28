Специалисты считают, что найденный в почве на "Фукусиме" плутоний говорит о повреждении третьего реактора. Об этом заявил сопредседатель международной экологической организации «Экозащита» Владимир Сливяк.



«Произошло то, что давно ожидалось экспертами, которые на протяжении двух недель говорили о повреждении Третьего реактора на АЭС», – рассказал Сливяк «Газете.Ru».



По словам эксперта с сентября 2010 года на третьем реакторе используется так называемое MOX (Mixed-Oxide fuel) – топливо, в состав которого входит плутоний.



«Если в активной зоне реактора используется MOX-топливо ситуация становится более непредсказуемой. В любом случае такой выброс с несколько раз опаснее для человека, чем при обычном выбросе. В любом случае возрастает риск онкологических заболеваний», – сказал Сливяк.



При попадании плутония в окружающую среду радиационные частицы начнут распространяться в атмосфере.