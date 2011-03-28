Из Америки предупреждают об апокалипсисе, осталось всего 2 месяца

Американский проповедник Гарольд Кэмпинг из Калифорнии предупреждает об апокалипсисе, до которого осталось всего 2 месяца, он настанет 21 мая 2011 года, пишет британская газета The Independent.



По прогнозам Г.Кэмпинга, конец света начнется примерно в 18:00 по местному времени, а в Москве в это время будет глубокая ночь 22 мая. Проповедник считает, что 2% населения Земли сразу "вознесутся" в небеса, а остальные отправятся в ад.



Издание The Independent пишет о Г.Кэмпинге: "Если бы Кэмпинг выступал с обычной кафедры проповедника, его было бы легко проигнорировать как очередного религиозного эксцентрика, неверно предсказывающего апокалипсис. Но этот пожилой господин вездесущ - он присутствует на американских радиоволнах и рекламных щитах - и его неправдоподобный прогноз Судного дня почти невозможно не услышать".



Г.Кэмпинг готовит программы на 48 языках на радиостанциях в ЮАР, в России, в Турции. По словам проповедника, за 70 лет изучения Библии он разработал систему, используя математику для разгадывания зашифрованных в ней предсказаний. Он считает, что конец света придет 21 мая, так как это будет 722500 дней с 1 апреля 33 года н.э., когда, по его предположениям, был распят Христос. А цифра 722500 появилась из двукратного умножения трех священных чисел друг на друга - 5,10 и 17.



89-летний Г.Кэмпинг, бывший инженер, убежден, что недавние события в Японии, Новой Зеландии и на Гаити, являются предвестниками предстоящего Судного дня.