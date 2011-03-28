Самая опасная змея в мире сбежала из зоопарка в Нью-Йорке

Из зоопарка в Бронксе, Нью-Йорк, сбежала одна из самых опасных змей в мире - египетская кобра.

Серпентарий в связи с исчезновением кобры закрыт на неопределенный срок.



Официальные представители зоопарка заверяют, что змея длиной приблизительно 50 сантиметров содержалась в удаленном от выставочного зала месте, поэтому его посетителям не стоит волноваться. Они также отмечают, что змеи любят теплые закрытые места, поэтому «вряд ли бы кобра рискнула переместиться куда-то далеко».



Египетская кобра - одна из самых ядовитых змей. Длина взрослой особи порой достигает двух метров.



Яд этой змеи применяли в античное время как «гуманный» способ казни. Приговоренным к смерти преступникам укус египетской кобры назначался в качестве «милости» взамен публичной расправы. От ее укуса, как правило, погибают в течение 15 минут.