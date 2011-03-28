В почве в пяти разных местах на территории АЭС "Фукусима-1" обнаружен плутоний. Концентрация вещества, по словам специалистов, не отличается от той, которая была зафиксирована в ходе предыдущих анализов почвы.



Компания полагает, что плутоний был вымыт в землю из ядерного топлива после аварии, произошедшей на АЭС после разрушительного землетрясения 11 марта на северо-востоке Японии. Объемы концентрации плутония в почве не уточняются.