Зону эвакуации вокруг АЭС "Фукусима-1" следует расширить с 20 до 40 километров. Причиной этого Гринпис называет высокий уровень радиации за пределами зоны отчуждения.



"Японские власти знают, что радиация распространилась за пределы зоны отчуждения, однако не предпринимают ничего, чтобы защитить людей или хотя бы предупредить их о возможном риске для здоровья", - говорит эксперт по радиационной безопасности Гринпис Ян ван де Путте.



Согласно проведенным Гринпис замерам, уровень радиации в деревне Иитате, в 40 километрах к северо-западу от "Фукусимы-1", составляет 10 микрозивертов в час.



"Очевидно, что оставаться в Иитате небезопасно, особенно для детей и беременных женщин. Максимально допустимую годовую дозу здесь можно получить всего за несколько дней. Если учесть возможность проглатывания или вдыхания радиоактивных частиц, риск еще больше возрастает", - считают экологи после проведенного исследования.