Экс-президент Египта Мубарак и его семья находятся под домашним арестом

Экс-президент Египта Хосни Мубарак и его ближайшие родственники пребывают под домашним арестом на территории страны. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Мударак уехал в Саудовскую Аравию.



"Сообщения об отъезде бывшего президента Мухаммеда Хосни Мубарака в провинцию Табук Саудовской Аравии - неправда, он находится под домашним арестом вместе с семьей", - говорится в коммюнике правящего Верховного совета вооруженных сил Египта.