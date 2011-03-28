Экс-президент Египта Мубарак и его семья находятся под домашним арестом
28 марта 2011, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-президент Египта Хосни Мубарак и его ближайшие родственники пребывают под домашним арестом на территории страны. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Мударак уехал в Саудовскую Аравию.
"Сообщения об отъезде бывшего президента Мухаммеда Хосни Мубарака в провинцию Табук Саудовской Аравии - неправда, он находится под домашним арестом вместе с семьей", - говорится в коммюнике правящего Верховного совета вооруженных сил Египта.