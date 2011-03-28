В США умер изобретатель суперклея

Изобретатель суперклея Гарри Кувер скончался в США в возрасте 94 лет. Цианокрилат, или суперклей, он открыл во время Второй мировой войны, когда искал состав прозрачных пластиков для оптических прицелов.

Поначалу Кувер забраковал новое вещество: оно оказалось таким клейким, что только вызвало раздражение окружающих, поскольку оно склеивало все со всем.

Только в 1958 году Кувер защитил патент на свое изобретение – Super Glue. Однако это не принесло ему богатства, так как суперклей завоевал популярность уже после того, как срок патента истек.

В прошлом году президент США Барак Обама наградил Гарри Кувера медалью за заслуги в области технологии и инноваций.