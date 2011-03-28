Автопроизводство в Японии встанет в очередь

В Японии принимаются меры для экономии электричества из-за возникшего дефицита энергоресурсов после произошедшего 11 марта землетрясения - японское автопроизводство встанет в очередь.



Летом 2011 года в Японии будет запущена поочередная работа ведущих автозаводов страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей компании Toyota. Такие же меры могут быть введены и в других индустриях Японии.



Напомним, после произошедшего катастрофического землетрясения и цунами, заводы Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi и Suzuki, обявили о временном закрытии своих предприятий. Около 500 производителей автокомпонентов, поставляющих комплектующие европейским и американским компаниям, также оказались в зоне природной катастрофы и приостановили свою работу. На сегодняшний день работа некоторых предприятий частично восстановлена, однако часть заводов не сможет функционировать минимум еще месяц.



Сегодня в мире ежедневно выпускается 280-300 тысяч машин, однако в связи с событиями в Японии этот показатель может упасть до 200 тысяч автомобилей в день. Предположительно, после землетрясения в Японии мировое производство автомобилей может сократиться на 30 процентов, такие данные обнародовала аналитическая компания IHS Automotive.