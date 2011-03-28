В Токио объявлено начало сезона цветения сакуры

В Токио официально объявлено о начале цветения сакуры – символа Японии. Сезон цветения сакуры в нынешнем году пришел на шесть дней позже, чем в прошлом: температура воздуха до сих пор не установилась в пределах нормы.



Специалисты метеорологического агентства страны определяют начало сезона по нескольким контрольным деревьям в саду вокруг синтоистского храма Ясукуни в центре столицы. Официально цветение начинается, когда на их ветках распускается более пяти цветков, сообщает ИТАР-ТАСС.



Токио находится в примерно в 250 километров от АЭС «Фукусима-1», где власти страны продолжают бороться с последствиями аварии.