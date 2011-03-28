Писатель Орхан Памук заплатит штраф за оскорбление турецкого народа

Нобелевского лауреата, писателя Орхана Памука признали виновным в оскорблении турецкого народа. В газете "Тагес Айнцайгер"он заявил, что в Турции когда-то были убиты миллион армян и 30 тыс. курдов.



Однако, кроме него в стране это никого не волнует.



Теперь, как сообщает Лента.РУ, лауреат Нобелевской премии по литературе должен выплатить шесть тыс. лир (это около четырех тыс. долларов) нескольким заявителям, которые в свое время подали на него жалобу.