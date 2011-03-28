Происходящие события в Японии на аварийной АЭС ведут к наихудшему сценарию

В Японии во втором реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1" началось частичное расплавление топливных стержней, повысилась радиация, что может привести к наихудшему сценарию развития событий в Японии.



Российские ученые-атомщики ранее уже предупреждали, что расплавление активных зон реакторов может быть наихудшим, но не фатальным сценарием развития событий в Японии на аварийных АЭС.



Сегодня представитель компании-оператора аварийной станции Tepco сообщил, что "зараженная радиацией вода скапливается в канавах, ведущих к внешней стороне здания. Уровень радиации там превышает одну тысячу миллизивертов в час". В настоящее время зараженная вода уже обнаружена примерно в 60 м от побережья Тихого океана. По словам представителя компании Tepco, радиоактивная вода обнаружена на первом и третьем реакторах АЭС. Сейчас специалисты пытаются установить, может ли загрязненная вода попасть в открытое море.



Сегодня на пресс-конференции генсек кабинета министров Японии Юкио Эдано заявил, что во втором реакторе поврежденной землетрясением японской АЭС "Фукусима-1" произошло частичное расплавление топливных стержней, это привело к повышению уровня радиации в воде, которая используется для охлаждения реактора. Ю.Эдано сказал: "Радиация, кажется, попала из топливных стержней, которые частично расплавились и соприкоснулись с водой, используемой для охлаждения реактора. Пар, возможно, конденсировался… перенеся воду по защитному контейнеру реактора".



По его словам, неизвестно, как долго продолжался этот процесс, но пока "присутствующая в воздухе радиация, в основном, сдерживается корпусом реактора. Мы должны сделать так, чтобы эта вода не просочилась в почву и не попала в море", — цитирует слова Ю.Эдано агентство Reuters.



