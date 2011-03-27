В США отменены 152 авиарейса из-за компьютерного сбоя

Сбой произошел в компьютерных системах управления американских авиакомпаний в субботу, итог - отмена 152 рейсов и задержка многих других. Из-за неполадок, как минимум 12 тысяч человек пассажиров авиаперевозчиков Alaska Airlines и Horizon Air не смогли вылететь к месту назначения.

В настоящее времяси работстемы управления восстановлена только частично: пассажирам придется столкнуться с отменой и переносом рейсов и сегодня.