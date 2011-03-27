Боевики в Йемене захватили завод по производству вооружения

Боевики-исламисты в воскресенье заватили военный завод, стратегически важную гору Ханфар и небольшой город Аль-Хусн, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, боевики уже организовывают блокпосты и обыскивают автомобили.



Исламисты и раньше захватывали города на юге Йемена, но сразу же встречали сильное противодействие сил безопасности, теперь борьба властей Йемена против террористов осложняется массовыми антиправительственными выступлениями с политическим требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салеха.



В воскресенье в провинции Мариб в центральной части Йемена боевики, предположительно члены "Аль-Каиды", убили семь военных.