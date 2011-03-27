США не намерены вторгаться в Сирию

Соединенные Штаты Америки не собираются вмешиваться в ситуацию в Ливии, как заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон, действия сирийского правительства не получили столь серьезного осуждения со стороны мирового сообщества, как политика Муаммара Каддафи. "Происходящее в последние недели нас настораживает, но существует разница" между действиями властей двух стран, добавила Клинтон.



Госсекретарь США также предположила, что последствия развития нынешних событий для Сирии и Ливии будут различными.