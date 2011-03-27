НАТО соберется на заседание, посвященное операциям в Ливии
27 марта 2011, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]
Совет НАТО на уровне послов соберется в воскресенье на заседание, посвященное операциям международных сил в Ливии, в пресс-службе штаб-квартиры НАТО уточняют, что заседание состоится вечером.
По итогам заседания совета НАТО будет сделано заявление для СМИ
В пятницу стало известно, что Совет НАТО собирается в воскресенье взять на себя ответственность за начатую западными странами военную операцию в Ливии.