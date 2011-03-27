Япония не успевает хоронить жертв землетрясения

Чрезвычайная ситуация на Фукусимской АЭС в Японии отодвинула на второй план спасательные работы после землетрясения и цунами, в результате которых более 27 тысяч человек пропали без вести.

Как передает корреспондент Би-би-си, в обломках все еще находят тела погибших, и в районе бедствия идут разговоры о временных массовых захоронениях.

У погибших берут ДНК на анализ, чтобы потом была возможность их в конце концов опознать.

В воскресенье утром пришло сообщение, что воде на втором реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1" радиоактивного йода-131 в 10 миллионов раз больше нормы. Причиной такого повышения уровня радиации могла стать утечка из активной зоны реактора, уточняет Агентство по атомной и промышленной безопасности Японии. Все работы на втором реакторе АЭС прекращены, идет эвакуация сотрудников.

Чуть позже была распространена информация, что радиация распространилась за пределы 30-километровой зоны вокруг станции.