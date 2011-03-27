В Ливане взорвали христианский храм

В ливийском Захле в воскресенье около христианской церкви была взорвана бомба.

Взрывом снесена входная дверь, повреждено внутреннее убранство церкви, принадлежащей Сириакской православной церкви. Теракт был совершен перед началом воскресной службы.

В христианском городе Захле в среду были похищены семь эстонских туристов, напоминает сайт vesti.ru.

Тогда городские власти приняли повышенные меры безопасности в связи с поступившей информацией о готовящейся серии вооруженных вылазок со стороны так называемых "такфиристов" - воинствующих групп исламистов.

До сих пор ни одна экстремистская группировка не взяла на себя ответственность за похищение. Вслед за радикальным Народным фронтом освобождения Палестины - Главное командование с опровержением по поводу возможной причастности к захвату эстонцев выступила подпольная организация "Исламский ФАТХ", связанная с "Аль-Каидой". Накануне полиция задержала одного человека, который подозревается в связях с преступниками. Поиски эстонских туристов продолжаются, слухи о том, что они могли быть вывезены в соседнюю Сирию, не подтверждаются в ливанских спецслужбах.