Землетрясение в Мьянме унесло жизни 150 человек

150 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в Мьянме в четверг вечером, заявляют местные СМИ.

Вечером 24 марта землетрясения магнитудой 7,0 было зафиксировано Геологической службой США в Мьянме (Бирме) и в Лаосе с такой же мощностью. Толчки с чуть меньшей магнитудой 6,9 ощущались и в Таиланде. По официальным данным, более семидесяти человек оказались жертвами этого стихийного бедствия. В четырех штатах страны обрушились 300 зданий. Разборы завалов и поисковые операции продолжаются.

Эпицентр произошедших в четверг и субботу землетрясений находился в районе горной цепи на границе Мьянмы, Таиланда и Лаоса. Очаг залегал на глубине 10 километров под землей.

Республика Союза Мьянма (до 1989 года - Бирма) - государство в юго-восточной Азии. На юге омывается водами Бенгальского залива и Андаманского моря Индийского океана. Граничит на западе с Бангладеш и Индией, на севере и востоке с Китаем, Лаосом и Таиландом.