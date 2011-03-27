Полиция Японии констатирует гибель 10 668 человек из-за катастрофы 11 марта

Землетрясение и цунами, обрушившиеся на Японию 11 марта, унесли жизни 10 668 человек, сообщает полицейское управление страны.

Пропавшими без вести числятся 16 574 человек, опознаны 7 740 жертв стихии. Большая часть тел уже передана родственникам. Подавляющее большинство жертв приходится на префектуры Мияги, Ивате и Фукусима. В центрах по размещению беженцев в настоящее время проживают 243 049 человек.

Полностью разрушено 19 814 строений, из них в префектуре Ивате – 12 450. В море унесено 1165 домов, сгорело 148.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров и привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.

В воскресенье утром пришло сообщение, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи аварийной АЭС "«Фукусима-1" превысило установленную норму приблизительно в 2000 раз, а в воде одного из реакторов – в 10 миллионов раз.