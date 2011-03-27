Тихий океан не успокаивается: землетрясение в Мексике
27 марта 2011, 12:33 [ «Аргументы Недели» ]
На тихоокеанском побережье южной части Мексики в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла, сообщает Геологическая служба США.
Очаг землетрясения находился примерно в 16 км к юго-западу от города Сучьяте, штат Чьяпас, на глубине 87 км.
Всего за несколько часов до этого ведомство опубликовало сведения о землетрясении магнитудой 5,9 балла на островах Фиджи в Тихом океане.
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.