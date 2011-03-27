Землетрясения по Тихому океану докатились до Фиджи

В ночь на воскресенье на островах Фиджи в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Очаг толчков находился на глубине 13,4 километра, а эпицентр — в 139 км к западу от города Ламбаса и в 341 км к западу от фиджийской столицы Сува, уточняет Геологическая службы США.

Сведений о разрушениях, угрозе цунами и пострадавших не поступало.

Серия землетрясений марта-2011 началась на тихоокеанском побережье Японии. 11 марта был зафиксирован подземный толчок магнитудой 9,0, который в свою очередь, вызвал цунами высотой больше 10 метров. По последним данным, более 27 тысяч человек числятся погибшими и пропавшими без вести.

Вечером 24 марта землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано Геологической службой США в Мьянме (Бирме) и в Лаосе с такой же мощностью. Толчки с чуть меньшей магнитудой 6,9 ощущались и в Таиланде. Более семидесяти человек оказались жертвами этого стихийного бедствия.