Нью-йоркским подросткам могут запретить назначать по интернету свидания в барах

Запретить публиковать в интернете приглашения прогуляться по ночным барам Нью-Йорка собирается муниципалитет крупнейшего города США.

За последние годы в интернете, в первую очередь, в социальных сетях стало модным устраивать бархоппинг. Смысл этого занятия своится к тому, что группа людей договаривается провести ночь, кочуя из бара в бар.

По заверению властей Нью-Йорка, участники подобных мероприятий доставляют множество неудобств жителям города. "Это похоже на конец света. Мы слышим вопли, песни, громкий смех и не можем уснуть", - рассказал член общественного совета 6 округа Манхэттена Тони Карлина. По его словам, нередко такие ночные "экскурсии" по барам и злачным местам заканчиваются крупными потасовками.

Общественность долго терпела подобные акции, но последней каплей стали события во время гуляний в честь Дня святого Патрика. 17 марта вечеринка в пабе, которая была заявлена на включение в Книгу рекордов Гиннесса, превратилась в массовую драку. "Это был сущий ад, на место были стянуты десятки полицейских", - рассказал Карлина.

Готовящиеся меры властей разделили Нью-Йорк. Кто-то считает, что запрет на массовые походы по барам послужит на благо общественного спокойствия. Остальные же, которых меньшинство, называют это нарушением прав человека, уточняет сайт vesti.ru.