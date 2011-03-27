Каддафи предъявляет трупы убитых им повстанцев, а не жертв авиаударов - Гейтс

Заявления ливийского руководства о гибели мирного населения в результате бомбардировок международной коалиции администрация США называет беспочвенными.

По данным американской разведки, подконтрольные Муаммару Каддафи войска свозят на места бомбардировок тела убитых проправительственными силами, чтобы представить их как жертв налетов коалиции среди мирного населения, заявил министр обороны Роберт Гейтс в интервью телеканалу CBS.

Гейтс подчеркнул, что войска коалиции "чрезвычайно пристально" следят за выполнением резолюции СБ ООН по защите мирных граждан в Ливии.

В субботу CNN сообщила, что представители режима Муаммара Каддафи организовали похороны жертв авиаобстрела коалиции, однако на церемонии не было родственников погибших, а один из гробов при вскрытии оказался пустым. Минздрав Ливии в пятницу вечером заявил, что за четыре дня авианалетов коалиции погибли 114 человек.

За последние часы коалиционные вооруженные силы нанесли удар по городу Себха на юго-западе Ливии, и подвергли бомбардировке родной город Каддафи Сирт.

В укрепленном форте Себха находится военная база. Население города в основном принадлежит к племени, из которого происходит Муаммар Каддафи, и поддерживает его в противостоянии с оппозицией.