Икона Казанской Богоматери полетит в космос

Контейнер с иконой Казанской Богоматери занял место в бытовом отсеке корабля "Союз ТМА-21", который 5 апреля должен стартовать с Байконура.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планировал прилететь на Байконур, чтобы лично проводить экипаж в полет, но из-за переноса пуска его пастырская поездка на Байконур не состоится. Тем не менее, патриарх передал космонавтам икону Казанской Богоматери, которой благословил космонавтов на полет в космос, сообщает Интерфакс.

Экипажу космического корабля "Союз ТМА-21" – космонавтам Александру Самокутяеву, Андрею Борисенко и астронавту Рональду Гарану - предстоит работать на МКС полгода.