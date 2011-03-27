Икона Казанской Богоматери полетит в космос
27 марта 2011, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Контейнер с иконой Казанской Богоматери занял место в бытовом отсеке корабля "Союз ТМА-21", который 5 апреля должен стартовать с Байконура.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планировал прилететь на Байконур, чтобы лично проводить экипаж в полет, но из-за переноса пуска его пастырская поездка на Байконур не состоится. Тем не менее, патриарх передал космонавтам икону Казанской Богоматери, которой благословил космонавтов на полет в космос, сообщает Интерфакс.
Экипажу космического корабля "Союз ТМА-21" – космонавтам Александру Самокутяеву, Андрею Борисенко и астронавту Рональду Гарану - предстоит работать на МКС полгода.