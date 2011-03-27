Два японских коня обогнали в Дубае лошадь Рамзана Кадырова

Российская лошадь Ситано Фернандо на Кубке мира Дубай – 2011 заняла шестое место и завоевала 200 тыс. долларов.

Призерша – одна из трех лошадей, которые привез на соревнования лидер Чечни Рамзан Кадыров, сообщает портал главы и правительства Чеченской республики.

«Это исключительно хороший результат, если учитывать, что российские скакуны только начинают осваивать скачки в Дубае, которые по всеобщему признанию считаются самыми престижными в мире», - заявил Кадыров.

Первое и второе место заняли лошади из Японии.

«Конечно, нам всем хотелось, чтобы наша лошадь пришла первой. Но в душе я рад тому, что победу одержали японские скакуны. Уверен, что это станет еще одной поддержкой переживающему страшную трагедию японскому народу», говори глава Чечни.

Он убежден в том, что конный спорт в России должен получить серьезную поддержку и развитие.

Призовой фонд забега составлял 10 млн. долларов.