В воде на «Фукусиме-1» уровень радиации превышен в 10 миллионов раз

В воде на втором реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1" радиоактивного йода-131 в 10 миллионов раз больше нормы, сообщает в воскресенье агентства Киодо.

Причиной такого повышения уровня радиации могла стать утечка из активной зоны реактора, уточняет Агентство по атомной и промышленной безопасности Японии.

Все работы на втором реакторе АЭС прекращены, идет эвакуация сотрудников.

В воскресенье утром пришло сообщение, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи аварийной АЭС "«Фукусима-1" превысило установленную норму приблизительно в 2000 раз.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. По последним данным более 10 тысяч человек погибло, 17,4 тысячи – пропали без вести. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.