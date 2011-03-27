День войны с Каддафи стоит американцам 100 миллионов долларов

Один день военной операции в Ливии обходится бюджету США примерно в 100 миллионов долларов, подсчитали американские СМИ.

По оценке экспертов ресурса Market place, американские налогоплательщики уже выложили около 1 миллиарда долларов из своего кармана на борьбу с Муамаром Каддафи.

Такие выводы сделаны на основании стоимости используемого военного снаряжения, оборудования, полетного времени и снарядов. Так, каждая ракета "Томагавк" стоит до 1,5 миллиона долларов, а только во вторник их было выпущено свыше 162 штук.

"Мирная инициатива" выльется для США, по меньшей мере, в нескольких миллиардов долларов непредвиденных расходов. Все больше людей задаются вопросом - отвечает ли это национальным интересам Америки и стоит ли того", - цитируют РИА Новости американскую прессу.