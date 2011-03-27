Японию продолжает трясти: очередной подземный толчок у берегов Хонсю

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в воскресенье в 12:20 по местному времени (07:20 мск) на северо-востоке японского острова Хонсю (префектуры Ивате и Мияги).

Именно на этот район пришелся основной удар стихии 11 марта.

Очаг землетрясения находился на глубине 30 километров в Тихом океане. Угроза цунами не объявлялась. О жертвах и разрушениях не сообщается.

С начала суток в этом же районе Хонсю национальным метеорологическим управлением отмечено еще три землетрясения магнитудой до 4,4 балла.

В метеоуправлении предупреждают, что повышенная сейсмическая опасность на тихоокеанском побережье Японии сохранится в ближайшие дни.

Землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой больше 10 метров. По последним данным более 10 тысяч человек погибло, 17,4 тысячи – пропали без вести. Землетрясение привело к серии аварий на АЭС "Фукусима-1", вызванных выходом из строя системы охлаждения. На станции было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны и ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в воздухе, морской и питьевой воде и продуктах питания.