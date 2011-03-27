В Японии радиоактивный йод в воде у АЭС превысил норму в 1850 раз

В Японии содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи аварийной АЭС "«Фукусима-1" превысило установленную местным законодательством предельную норму в 1850 раз.

Представитель национального Агентства по атомной и промышленной безопасности страны сослался на сделанные в субботу замеры у выходных фильтров станции, через которые холодная морская вода в нормальном режиме поступает в турбинные залы энергоблоков с целью охлаждения их закрытых циркуляционных систем, передает ИТАР-ТАСС.

Накануне сообщалось, что содержание радиоактивного йода в морской воде в районе аварийной АЭС "Фукусима-1" превысило установленную предельную норму почти в 1250 раз. Представитель национального Агентства по атомной безопасности Японии заявлял, что пока нет оснований утверждать, будто такой уровень изотопов йода-131 оказывает негативное воздействие на здоровье людей.

Директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Юкия Амано сегодня заявил, что ситуация в Японии, где до сих пор не удается взять под контроль ситуацию с утечкой радиации на аварийной АЭС далека от разрешения. Она может продолжаться еще недели, и даже месяцы. По его словам, существуют опасения относительно ситуации в помещениях, в которых расположены реакторы. "Есть зоны, информации по которым у МАГАТЭ нет", - отметил Юкия Амано.