Войска западной коалиции бомбили Сирт - родной город Каддафи

Войска западной коалиции в ночь на воскресенье подвергли бомбардировке родной город лидера Ливии Муамара Каддафи Сирт. Телеканал «Аль-Джамахирия» передает, что удары наносятся по гражданским и военным объектам. Арабские телеканалы показали десятки уничтоженных танков и бронированных автомобилей ливийской армии.

О потерях среди военных и гражданского населения не сообщалось. По данным ливийских военных, повстанцы, занявшие восток Ливии, будут пытаться пройти как можно дальше на запад при активной поддержке западной коалиции с воздуха. По словам представителя ливийской армии, войска коалиции расчищают дорогу повстанцам, чтобы те захватили как можно больше нефтяных месторождений и объектов, а также территорий и «потом шантажировали государство», передает РИА «Новости».

Аргументы.ру сообщали, что ВВС Франции уничтожили за последние сутки в ходе полетов в районе города Мисраты в Ливии пять самолетов Galeb и два боевых вертолета Ми-35 поддерживающих Каддафи войск. Коалиционные ВВС в ночь с субботы на воскресенье нанесли удар по городу Себха на юго-западе Ливии.

В минувшую пятницу представитель ливийского Минздрава заявил, что с начала бомбардировок в стране погибли 114 человек. Пентагон эту информацию опроверг.