В Ливии повстанцы захватили крупный город на востоке страны

В Ливии противники Муамара Каддафи в субботу захватили город Марса-эль-Брега на востоке страны. Силы Каддафи отступают, они находятся в 30 километрах к западу от Марса-эль-Бреги в аль-Бишере.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на повстанцев. Повстанцы уже наступают в направлении к западу от Марса-эль-Бреги, сообщил представитель повстанцев Абдельсалам аль-Мадани (Abdelsalam al-Maadani. Марса-эль-Бреги - важный нефтяной порт Ливии, передает РИА «Новости». Утром в субботу повстанцам удалось захватить стратегически важный город Адждабия в 160 километрах к югу от главного оплота мятежников Бенгази.